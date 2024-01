Laut Eurostat In welchen EU-Ländern Menschen am zufriedensten sind – und wo eher unglücklich

Die Frage, was ein glückliches Leben ausmacht, beschäftigt die Menschen seit jeher und ist essenzieller Bestandteil verschiedenster Disziplinen, wie etwa Kunst, Philosophie oder Religion. Obwohl Glück immer individuell ist, gibt es einige Faktoren, die in der heutigen Zeit Einfluss auf die Zufriedenheit der Bevölkerung nehmen. Laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) spielen vor allem folgende Faktoren mit in das Lebensglück eines einzelnen ein: