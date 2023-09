Städte-Vergleich Die beliebtesten Oktoberfeste in Europa

Inzwischen wird die Wiesn nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt gefeiert, sondern auch in verschiedenen europäischen Städten. Welches der Oktoberfeste am beliebtesten ist, hat der Home- und Lifestyleanbieter Ruggable in einem Ranking festgehalten. Dafür hat die Marke verglichen, in welcher Wiesn-Stadt insgesamt und ohne zeitliche Eingrenzung die meisten Instagram-Posts geteilt wurden.