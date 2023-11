Städtetrip in der Adventszeit Das sind die 10 schönsten Weihnachtsmärkte Europas

Wer noch Resturlaubstage hat, für den haben wir einen Tipp: Warum nicht in der Adventszeit einen Städtetrip mit dem Besuch eines Weihnachtsmarktes verbinden? In den meisten kleinen wie größeren europäischen Städten finden die Weihnachtsmärkte von Ende November bis in die erste Januarwoche hinein statt. Mittelalterliche Altstädte mit Fachwerkhäuschen oder Barock- oder gotische Gebäude gruppiert um historische Marktplätze sind genau das richtige Ambiente, um weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen.