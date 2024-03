Schöne Routen Diese 14 Wanderwege in Europa lohnen sich wirklich

Valle de Ordesa (Spanien)

Das Hochtal Valle de Ordesa liegt abgeschieden in den spanischen Pyrenäen. Dort finden Wanderer einen der schönsten Wanderwege des Landes - „Faja de Pelay“. Start ist in der Stadt Torla, dann geht es bei moderater Schwierigkeit über steile Terrassenpfade und an beeindruckenden Sandsteinwänden vorbei. Auf dem Rückweg dürfen sich Touristen über Wasserfälle und Wildblumenwiesen freuen, bevor sie am Rio Arazas entlang zum Ausgangspunkt zurückkehren.