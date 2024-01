Bericht der EU-Kommission Die lebenswertesten Städte Europas

Wie glücklich sind die Menschen in Europa in den unterschiedlichen Ländern, Regionen und Städten? Die EU-Kommission hat einen „Bericht über die Lebensqualität in europäischen Städten“ veröffentlicht und versucht damit auf genau diese Frage eine Antwort zu finden. Mit Blick auf das vergangene Jahr wurden für den Bericht rund 73.000 Menschen aus 83 verschiedenen Städten in der Europäischen Union, Großbritannien, der Türkei und der Schweiz befragt.