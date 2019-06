Deutsche Alpen : Im Allgäu gibt es das Höhenwandern mit Steinbock-Garantie

Oberstdorf Dieses Sternzeichen macht auch auf Erden einen formidablen Eindruck: Die Steinbock-Tour entlang des Allgäuer Hauptkamms ist der vielleicht spektakulärste Höhenweg Deutschlands. Am Wegesrand grüßt immer wieder einer der gehörnten Einheimischen.

Die Pose sitzt: den Kopf stolz erhoben, aufrechte Haltung, die Hörner leuchten im Abendlicht. Ein Bild von einem Bock, vor den samtgrünen Grasflanken der Allgäuer Alpen. Und was machen die Wanderer, die gerade vorbeikommen? Zücken nicht mal mehr ihr Handy, um ihn zu fotografieren. Sie schauen nur kurz rüber und marschieren weiter, hinab zur Hütte am See.

Der Aberglaube war das Schicksal des Steinbocks, Jäger rotteten ihn fast überall in den Alpen aus, auch im Allgäu. Erst in den 1960er Jahren wurden hier wieder ein paar Böcke aus der Schweiz ausgewildert. Sie vermehrten sich unter Naturschutz prächtig. 2016 wurden allein im Oberallgäu 441 Steinböcke gezählt.

Das halbe Dutzend an diesem Tag trottet bei aller Gemütsruhe irgendwann doch davon. Rucksäcke schultern und weiter. Allerdings nicht weit. Ein rotes „M“ im Fels zwingt zu einer schwierigen Entscheidung. Es zeigt die Aufstiegsroute zur Mädelegabel an, mit 2645 Metern zwar nur der vierthöchste, aber vielleicht der berühmteste Gipfel der Allgäuer Alpen. Eine Kletterei der Stufe I, ein Abstecher von mindestens einer Stunde. Lohnt sich das?

Früher war Karlinger Wirt im Lechtal. Als vor acht Jahren das Waltenbergerhaus frei wurde, griff er zu. Und war schockiert. „Die Hütte war in einem desolaten Zustand, sie wurde lange nicht instand gehalten.“ Die Behörden bemängelten den Brandschutz und das Lebensmittellager im Keller. Wie bei ähnlichen Fällen in den Alpen wurde jahrelang über eine Lösung diskutiert.

Die Morgensonne vergoldet bereits die Bergspitzen, als es den Geröllhang vom Vorabend wieder hinauf geht. Perfektes Bergwetter ist angesagt. Also doch nochmal über den Minigletscher zurück, Rucksäcke an einer Scharte zurücklassen und auf die Mädelegabel kraxeln. Die Kletterei ist herrlich, und der Rundumblick vom Gipfel ist den Abstecher absolut wert - auf die benachbarte Trettachspitze, auf den Großen Widderstein und den Ifen, und auf den Grünten.

Vor der Kulisse des glitzernden Rappensees, wo Werbefilmer gerade einen Spot für Berglauf-Klamotten drehen, spaziert man schließlich hinab zur gleichnamigen Hütte. Kaltes Weißbier, See- und Bergblick auf der Terrasse - besser wird es nicht. Außer vielleicht nachts, wenn die Milchstraße am schwarzen Himmel glimmt.

Der Rest ist Auslaufen in Auenland. Über Wiesenhänge und durch Latschenkiefern, vorbei an sanften Bächen und schilfumstandenen Tümpeln. Vögel zwitschern, Kühe bimmeln, Frösche hüpfen über den Weg. Nach der Schroffheit der Felsberge springt einen die Lieblichkeit geradezu an. Auf der anderen Seite des Rappenalptals, auf der Mindelheimer Hütte und dem Krumbacher Höhenweg, denkt man zurück an all die Gipfel und Grate der vergangenen Tage. Nur einer fehlt nun: der Steinbock.