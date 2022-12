Pitztal bis Pyrenäen Neues aus den Skigebieten Europas

Ebenfalls in der Dachsteinregion fährt am Rittisberg bei Ramsau anstelle des alten Vierer-Sessellifts eine neue Kombinationsbahn. Der Begriff verrät es: Es fahren Gondeln und Sessel mit sechs Plätzen. Wer auf Ski oder Snowboard unterwegs ist, kann in einen der Sessel steigen und die Bretter an den Füßen angeschnallt lassen. Rodler, Langläufer oder Wanderer kommen in den Gondeln bequemer den Berg hinauf. Dort warten auch eine Loipe und Winterwanderweg.