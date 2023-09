Ranking Die beliebtesten Roadtrips in Europa

Platz 12 – Andalusien-Algarve / Spanien, Portugal, Sevilla - Lagos

Länge: 300 Kilometer

Positive Bewertungen: 65 %

Die idyllische Algarve mit seinen malerischen Stränden, beeindruckenden Klippen und der Naturpark do Vale do Guadiana mit seiner archäologischen und ökologischen Vielfalt sind nur einige der Höhepunkte auf diesem Roadtrip.

Höhepunkte: Der Naturpark do Vale do Guadiana in der portugiesischen Provinz Baixo Alentejo, die Stadt Arcos de la Frontera (Foto) in der Provinz Cádiz in Andalusien, die Sandinsel Insel Tavira im Osten der Algarve, die Felshöhle Praia de Benagil an der Algarve, die steile Landzunge Ponta de Piedade drei Kilometer südlich von Lagos an der Algarve.