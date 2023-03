ADFC-Radreiseanalyse Das sind die beliebtesten Radfernwege 2023

10. Bodensee-Radweg

Der Bodensee-Radweg verläuft auf 263 Kilometern rund um den Bodensee (Obersee) und verbindet dabei die drei Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Weg in Ufernähe hat nur wenige Steigungen. Etappe 2 geht von Überlingen bis Friedrichshafen und führt auch an Meersburg (Foto) vorbei, der ehemaligen Residenzstadt der Konstanzer Bischöfe und eine der schönsten und meistbesuchten Städte am Bodensee.