Von Prater bis Tivoli Die ältesten Freizeitparks der Welt

Platz 1: Dyrehavsbakken (Dänemark)

Verrückter Name, lange Tradition: Den Freizeitpark am Stadtrand von Kopenhagen existiert bereits seit 1583. Er befindet sich im Naturpark Jægersborg Dyrehave, dessen Quelle heilende Kräfte nachgesagt wurden. Noch heute hat sich der Park seinen traditionellen Charme erhalten, auch wenn zahlreiche Fahrgeschäfte hinzugekommen sind. Der Eintritt in den Park ist kostenlos, bezahlt wird an den Attraktionen selbst.

