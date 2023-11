Stimmungsvolle Adventszeit Das sind 10 der schönsten Weihnachtsmärkte in Europa

Valkenburg, Niederlande

Valkenburg aan de Geul, eine Stadt in der Provinz Limburg östlich von Maastricht verwandelt sich vom 17. November 2023 bis zum 7. Januar 2024 in eine ganz besondere Weihnachtsstadt. Neben dem Budenzauber in den Gassen des Städtchens an der Göhl verwandeln sich die Gänge ehemaliger Steingruben in „Weihnachtshöhlen“. Die Fluweelengrotte und die Gemeentegrote (Foto) aus Mergelgestein sind in stimmungsvolles Licht getaucht, zahlreiche Buden bieten weihnachtliche Waren an und es gibt eine unterirdische Weihnachtskrippe zu bestaunen. Regelmäßig finden außerdem (oberirdisch) Weihnachtsparaden und Straßentheateraufführungen statt. Zur Webseite der Weihnachtsstadt Valkenburg geht es hier.