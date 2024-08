Familienparadies hinter der Grenze Camping im anderen Holland

Wild Lands Zoo Emmen Die Niederlande sind bekannt für ihre außergewöhnlich guten Tierparks und Zoos. Da machen auch die Wild Lands in Emmen keine Ausnahme, im Gegenteil, selbst für dieses an Highlight-Zoos nicht arme Land ist dieser Tierpark etwas ganz Besonderes: In den drei Arealen Serenga, Nortica und Jungola tummeln sich die unterschiedlichsten Tierarten und die Besucher können in der Tropenhalle mit einem Boot über einen Dschungelfluss fahren oder in der Savanne mit einem Bus auf Safari gehen. An jeder Ecke warten – typisch für die Niederlande – kleine und große Spielplätze, es gibt einen Indoor-Spielplatz mit einer mysteriösen Inka-Pyramide und inmitten des Zoos wartet sogar eine spektakuläre Achterbahn auf adrenalinsüchtige Besucher. Kein Wunder, das selbst die niederländische Königsfamilie Emmen immer mal wieder einen Besuch abstattet, das letzte Mal übrigens Ende April dieses Jahres, als die Stadt für den offiziellen Empfang am Koningsdag auserwählt wurde.