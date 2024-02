Dänemark Jütland mit Hund

Einen knappen Kilometer ist der Landstreifen breit, der den Ringkøbing-Fjord von der Nordsee trennt und ihn fast zu so etwas wie einem großen See unmittelbar hinter der Küstenlinie macht. Stiller ist es an der Fjordseite, wilder an der anderen, die dem offenen Meer zugewandt ist – und dazwischen liegen all die Häuser, Dünen, Kaninchenquartiere. Die meisten kleinen Tante-Emma-Läden dort in den Ferienhausgebieten haben auch im Winterhalbjahr geöffnet, verkaufen morgens ein paar frische Brötchen, tagsüber vor allem Kaminholz-Gebinde und Anzünder, zwischendurch ein paar Lebensmittel. Und Hundespielzeug! Supermärkte gibt es in Hvide Sande und Søndervig, ein paar Restaurants dazu – und Fischräuchereien. Was hier besonders gut funktioniert? Wandern, lesen, reden, schweigen, Musik hören, kochen, Mittagsschlaf machen. Endlich einfach abschalten – in gewisser Abgeschiedenheit. Und, falls man zufällig Hund ist: Kaninchen beobachten. Diesen Nachmittag vorm Kamin träumt Gizmo offenbar von ihnen oder vom Toben am breiten Strand, fiepst und wufft im Schlaf, zuckt mit den Pfoten ohne aufzuwachen, als galoppierte er. Zehn Minuten später steht er mit seinem Plüsch-Fuchs im Maul an der Haustür. Was das heißen soll? „Lass‘ uns nochmal wieder losgehen, gleich jetzt!“. Warum eigentlich nicht.