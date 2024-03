Córdoba in Spanien Wo die Steine flüstern

Solche Stunden in der Frühe und jene am späten Nachmittag tauchen diese Festung zweier Glaubenswelten in ein magisches Licht. Es verleiht der besonderen Atmosphäre Konturen, lässt die Gedanken in eine Vergangenheit zurückgehen, als diese Stadt, vor weit über 1000 Jahren, mehr als eine Million Einwohner hatte, dreimal so viele wie heute. Und bereits zu Zeiten der Römer und der Westgoten standen an dieser Stelle Heiligtümer.