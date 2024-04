Fotos Das sind die besten Campingplätze in Europa

Einmal im Jahr zeichnet das Camping-Reiseportal camping.info die beliebtesten Campingplätze in Europa aus. 2024 sind in den Top Ten mehr als die Hälfte der Plätze das zweite Mal in Folge unter den besten zehn Platzierungen. „Wie auch schon in den Vorjahren bilden nicht nur die Durchschnittsbewertungen der Campinggäste die Grundlage, sondern es erfolgt eine Gewichtung nach der Aktualität der Bewertungen und nach deren Anzahl“, gibt camping.info. an. Das Ranking der besten 10 Plätze.