Bulgarien Auf neue Begegnungen

Weiter geht es in der Region Dobritsch, der Kornkammer Bulgariens, nach Shabla und Kariya, wo der berühmte rot-weiße Leuchtturm am Strand aufragt. Seit Ende des 18. Jahrhunderts ist er der höchste und nördlichste Leuchtturm an der bulgarischen Schwarzmeerküste und soll dem berühmten Vorbild in Alexandria nachempfunden sein. Mit Rekordmarken kann auch das Kap Kaliakra aufwarten. Es ist das längste Kap im gesamten Schwarzen Meer, seine Felsen stürzen bis zu 70 Meter in die Tiefe. Nicht ganz so hoch, aber umso verwegener sind die Klippen und Felsformationen bei Tyulenovo. Die kleine Ortschaft zwischen Shabla und Kap Kaliakra gelegen ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Direkt am Strand gibt es ein schönes Restaurant mit Außenterrasse, in dem sich gestärkt und erfrischt werden kann. Ganz Mutige können es dann an den Felsen den Einheimischen nachmachen und sich aus über 15 Metern Höhe ins Meer stürzen.