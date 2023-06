Besondere Hotels Wohnen im Gesamtkunstwerk

Otto E. Wiesenthal sammelte schon mit 20 Jahren gerne. Am liebsten österreichische Künstler. Auch seine Töchter wuchsen damit auf. Irgendwann wurde es für die schöne Kunst im heimischen Ambiente zu eng. Wiesenthal erfüllte sich mit 40 einen Traum: In einem Patrizierhaus im Künstlerviertel Spittelberg ließ er nach und nach lauter Wohnungen von Künstlern oder über Künstler gestalten und verwandelte sie in Gästezimmer und Suiten. Ein Langzeitfreund mit der richtigen Erfahrung für das Wohlfühlen im fremden Raum brachte die familieneigene Kunstsammlung und die Möbel perfekt in Stellung. Jetzt ist das Hotel Altstadt Vienna ein ganz einzigartiger Ort: voller Art Pieces, mit Räumen wie lauter Guckkästen. Jeder Besuch führt in eine andere kreative Welt. Man geht durch die Flure und spürt noch das Flair der Jahrhundertwende. Drinnen warten die Wiener Moderne mit floralen Anklängen, afrikanisches Handwerk im modernen Stil, barocke Erotik oder farbenprächtige Streetart wie an der Giebelfront oben auf der Dachterrasse. Das Haus mit seinen 62 Zimmern auf fünf Etagen gleicht einer Galerie. Die Gästezimmer sind künstlerische Visitenkarten. Einen Salon gibt es auch. Am besten, man nimmt sich bei jedem Wien-Besuch ein anderes Zimmer. Das sorgt für Stimmung.