Ausflugstipp: Die Adlerwarte Berlebeck Startrampe in den Teuto

Der vermittelt dabei viel Wissen. So fängt der Seeadler, mit seiner Spannweite von rund zwei Metern, den Fisch nur knapp unterhalb der Wasseroberfläche. „Er kann sich nicht erlauben, nass zu werden. Dann kann er nicht mehr sicher fliegen“, erklärt Aschmann den Zuschauern. Der Raum vor seiner Bühne bietet Platz für bis zu 400 Besucher. Gegründet wurde die Adlerwarte 1939 von einem Ehepaar aus Bielefeld. Die beiden waren Greifvogelliebhaber und haben lange in Ostwestfalen und Lippe nach einem Standort gesucht. Die Hänge in Berlebeck waren am Ende ideal. 1972 ging die Warte an die Stadt Detmold über. Bei der Stadt sind Aschmann und sein Team angestellt. Das Team besteht aus Falknern, Tierpflegern, Auszubildenden, Büromitarbeitern sowie Servicekräften. Der Leitsatz der Adlerwarte ist „Sehen – Verstehen – Schützen“. Die Zielgruppe sind Familien, Urlauber und Schulklassen, die aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Detmold kommen. Die Nähe zum Hermannsdenkmal und Hermannsweg durch den Teutoburger Wald ist für die Adlerwarte von großem Vorteil. Vor Corona kamen im Schnitt 80.000 Besucher im Jahr. Diese Zahlen erreicht die Adlerwarte noch nicht wieder.