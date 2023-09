Deutschland mit vertreten Die zehn beliebtesten Almhütten in den Alpen

Obwohl Österreich mit der Olpererhütte in den Zillertaler Alpen, die einen atemberaubenden Blick auf den Schlegeis Stausee bietet, auf dem ersten Platz landet, schafft es Italien mit sechs Hütten am häufigsten unter die Top Ten. Besonders gut kommen bei den Urlaubern dem Ranking nach die Ampezzaner Dolomiten in der Region Venetien an, es finden sich gleich zwei dort gelegene Hütten in der Top Ten. Deutschland kann mit seinem Watzmannhaus in den Berchtesgadener Alpen und der Tegernseer Hütte in den Bayrischen Voralpen aber offenbar auch mithalten. Für ein tolles Berghütten-Abenteuer muss man also nicht zwangsläufig weit reisen.