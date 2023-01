Sexismus in Après-Ski-Hits Der Berg singt

Der Abend ist eingebrochen über Kaltenbach, dabei ist noch Nachmittag. Am Fuße der Talabfahrt, ein weißes Band in den grünen Bergen, hocken drei Kinder unter dem Tresen der Essstation. Sie essen, die Skisachen noch an, Leberkäse im Brötchen mit süßem Senf. Es schmeckt in etwa, das lässt sich nach eingehender selbstständiger Prüfung behaupten, wie von einer gut sortierten Tankstelle. Aber das macht nichts; außer den Kindern sind die meisten Konsumenten der Leberkässemmel nicht nüchtern.