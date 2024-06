Antalya nach Münster Empörung über Hitze in Flugzeug – türkische Airline nimmt Stellung

Ein geplanter Flug von Antalya nach Münster hat für die Passagiere mit einem beängstigenden Vorfall geendet. Noch auf dem Rollfeld habe sich das Innere einer Maschine stark aufgeheizt, infolgedessen ein „Risiko für die Sicherheit des Fluges, der Kabine und der Passagiere“ bestanden habe, schilderte die verantwortliche Airline Mavi Gök in einem nachträglich verbreiteten Schreiben den Vorfall. Mutmaßliche Passagiere berichteten in den sozialen Medien von brütender Hitze an Bord. Eine Klimaanlage habe die Temperatur nicht senken können. Der Pilot habe entschieden, die Maschine nicht zu starten, so die Airline.