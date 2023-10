Erhöhung der Touristensteuer Amsterdam will Besucher noch stärker zur Kasse bitten

Ab 2024 soll die Touristensteuer in Amsterdam angehoben werden. So steht es in dem Budgetplan geschrieben, den die Stadtverwaltung Amsterdams Anfang 2023 veröffentlicht hat: „Die Kurtaxe wird weiter erhöht, um die Mehrausgaben zu finanzieren und so einen größeren Beitrag der Besucher zur Stadt zu leisten.“ Die finanzielle Belastung der Anwohner solle so abgefedert und „Overtourismus“ begrenzt werden, heißt es außerdem.