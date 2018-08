Amsterdam macht ernst: Wildpinkeln und Alkoholkonsum wird teuer

Wildpinkeln und Alkoholkonsum wird in Amsterdam teuer

Amsterdam Künftig will sich Amsterdam stärker gegen Touristen mit schlechtem Benehmen wehren. Ordnungskräfte werden auch bei kleinen Vergehen hart durchgreifen und Geldbußen sofort kassieren, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Und die Geldstrafen sind saftig.

Die Stadt warnt: „Schlechtes Benehmen hat einen hohen Preis“. So kostet das Trinken von Alkohol auf der Straße 95 Euro, Wildpinkeln 140 Euro, Grölen auf der Straße 140 Euro und Müll auf die Straße werfen ebenfalls 140 Euro. Im Rotlichtviertel wird es darüber hinaus an besonders vollen Abenden „Fegepausen“ geben - ganze Straßen sollen kurzfristig zum Saubermachen gesperrt werden. Auch das Schließen von Straßen wegen Überfüllung sei möglich. Die niederländische Hauptstadt mit knapp 800.000 Einwohnern rechnet in diesem Jahr mit 18 Millionen Besuchern.