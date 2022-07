Tallinn / Estland

Die Altstadt von Tallin ist nicht mit Neubauten durchmischt. Nahezu einzigartig in Europa. Der einstige Reichtum der Handelsstadt am Finnischen Meerbusen der Ostsee lässt sich an den prachtvollen Gebäuden erkennen. Das Herz der Altstadt ist der Rathausplatz (Foto) mit seinem im gotischen Stil erbauten Rathaus. Hier finden das ganze Jahr über Empfänge und Konzerte statt.