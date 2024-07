Beliebtes Urlaubsland Albanien La Dolce Vita auf dem Balkan

Was für ein Anblick: Vor uns der glasklare Spiegel des Ohrid-Sees, der die Berge drumherum bildschön verdoppelt. So mild und lieblich, „als habe Gott es besonders gut gemeint und eine Portion mediterranes Lebensgefühl ins Innere des Balkan geworfen“, wie Stadtführer Kristijan poetisch-pathetisch deklamiert. Dieses Feeling freilich muss sich Albanien mit Nordmazedonien teilen. Und so beginnt diese Reise auch beim östlichen Nachbarn – in Ohrid, dem touristischen Hotspot am 30 mal 15 Kilometer großen und knapp 300 Meter tiefen See, dessen Wasser man bedenkenlos trinken kann.