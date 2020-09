10. Europa verfügt über viele aktive Vulkane

Dabei ist die wohl aktivste Region nach wie vor Italien. Aber auch in Island ruhen die feuerspeienden Berge nicht. In jüngerer Zeit hat man auch in der Eifel wieder allerhand vulkanische Aktivitäten verzeichnet, die darauf schließen lassen, dass die früher als erloschen geltenden Vulkane nur lange Zeit geschlummert haben und in Zukunft durchaus noch einmal ausbrechen könnten.