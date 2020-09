Der aktivste Vulkan Europas : Faszinierender Ätna

Foto: dpa/Salvatore Allegra Infos Der Ätna ist faszinierend und gefährlich zugleich - 10 Fakten

Er gehört zu den wohl schönsten, aber auch gefährlichsten aktiven Vulkanen. Der Ätna auf Sizilien ist nach wie vor ein faszinierender Berg, der nicht umsonst 2013 in die Liste des UNESCO Weltnaturerbes aufgenommen wurde.

Was ist der Ätna?

Der Ätna ist der höchste aktive Vulkan Europas und der größte Berg Italiens. Sein Name leitet sich vermutlich aus dem Indoeuropäischen ab und bedeutet so viel wie "brennend". Viele Sizilianer nennen ihn auch "Mongibello", einer zusammengesetzten Wortschöpfung aus dem lateinischen "Mons" und dem arabischen "djebel", die so viel wie "Berg" bedeutet. Über 3200 Meter ist er - je nach Ausmaß und Folgen aktueller Eruptionen - hoch. Er überragt die Metropolitanstadt Catania und ist berühmt für seine Aktivität. Vier Hauptkrater und 400 Nebenkrater fördern immer wieder neue Massen von Lava zutage. Seine Ausbrüche sind gefürchtet, auch weil sie an immer anderen Stellen stattfinden und immer wieder neue Krater entstehen lassen.

Wo befindet sich der Ätna?

Der Vulkan liegt an der Ostküste der Insel Sizilien in Italien und ist dank seiner imposanten Höhe weit sichtbar. Er wird flankiert von den Städten Catania, Taormina und Messina. Südlich von Sizilien treffen im Mittelmeer die tektonischen Platten Europas und Afrikas aufeinander. Dabei schiebt sich die afrikanische Platte mit einer Geschwindigkeit von rund zwei Zentimetern pro Jahr unter die eurasische Platte. Dadurch erhöht sich in der Mittelmeerregion die seismische Aktivität. Unter der Insel Sizilien ist der Untergrund daher instabil. Vor etwa 600.000 Jahren entstand zwischen den Peloritani Bergen und dem hybleischen Hochtal in der sogenannten Prä-Ätna-Bucht eine Eruption, bei der sich durch den Auswurf flüssiger Basalt-Lava über einen Zeitraum von mehreren hunderttausend Jahren der Berg formte, den wir heute als Vulkan Ätna kennen.

Ist der Vulkan Ätna noch aktiv?

Das kann man wohl sagen. Wobei der Bergiff "aktiv" mit Vorsicht zu genießen ist, denn als aktive Vulkane werden solche bezeichnet, die in den vergangenen 10.000 Jahren ausgebrochen sind. Der Ätna erweckt aber den Eindruck, permanent aktiv zu sein. Er macht einen ständigen Wechsel aus Eruptions- und Ruhephasen durch. Rauch steigt beständig aus seinen Kratern empor. So gilt der Ätna gemeinhin als der aktivste Vulkan Europas, was die Menschen, die in seiner direkten Umgebung leben, dauerhaft in Gefahr bringt, denn es ist nicht leicht, einen Ausbruch vorherzusagen.

Doch es gibt Hoffnung. "Vulkane brechen oft an bereits bestehenden Schloten aus, einige Ausbrüche öffnen jedoch neue Oberflächenrisse an der Vulkanflanke. Und zwar dann, wenn sich mit Magma gefüllte Risse, sogenannte „dikes“, aus Magma-Kammern in der Tiefe speisen und sich einen neuen Weg durch die Erdkruste bahnen. Um beurteilen zu können, welche Gefährdung von einem Vulkanausbruch ausgeht, ist es wichtig zu wissen, ob, wann und an welcher Stelle ein dike an die Oberfläche tritt. Informationen zum genauen Ort des Ausbruchs helfen außerdem dabei zu ermitteln, wie explosiv eine Eruption ausfallen wird. Kommt die austretende Lava beispielsweise mit Eis oder Wasser in Kontakt, ist die Explosivität erhöht“, erklären die Wissenschaftler des GeoForschungsZentrums Potsdam, die 2017 ein Frühwarnsystem testeten. "Zur Simulation der Ausbreitung des Magmas gab es in der Wissenschaft bisher zwei alternative Ansätze: Mit dem Viskositäts-dominierten Ansatz lassen sich Aussagen über die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines dikes machen.“

Das gelte allerdings nur für solche dikes, die sich geradlinig ausbreiten. Und weiter: „Der Bruch-dominierte Ansatz auf der anderen Seite ermöglicht es vorauszusagen, welchen Weg ein dike bis zur Oberfläche nehmen wird. Das WissenschaftlerInnen-Team verknüpft in der neuen Studie nun erstmals beide Ansätze; neben den französischen Kolleginnen und Kollegen sind die GFZ-WissenschaftlerInnen Eleonora Rivalta und Francesco Maccaferri aus der GFZ-Sektion Erdbeben- und Vulkanphysik beteiligt. Sie berechnen zunächst die Geschwindigkeit der Ausbreitung eines dikes mittels Viskositäts-dominiertem Ansatz und in einem zweiten Schritt die Bahn des mit Magma gefüllten Risses per Druck-dominiertem Ansatz. Diese hybride Methode liefert das erste Modell, mit dem sich sowohl die Bahn der Magmarisse als auch die Geschwindigkeit der Ausbreitung und damit auch der Zeitpunkt des Ausbruchs an der Erdoberfläche berechnen lassen", so die GFZ-Exerten.

Wie oft ist der Vulkan in den vergangenen Jahren ausgebrochen?

1908, 1910, 1911, 1917, 1923, 1928, 1942, 1947, 1950, 1968, 1971, 1981, 1983, 1991, 1993, 2002, 2003, 2006, 2008, 2012, 2015, 2018 - die Jahreszahlen starker Ausbrüche des Ätnas sprechen für sich und das mulmige Gefühl, das viele Bewohner beschleicht, die in der Peripherie des Vulkans leben. Denn große Schäden sind vorprogrammiert, wenn die Lava-Fontänen aus dem unberechenbaren Berg an der Ostküste Siziliens schießen. Heftige Ausbrüche haben in den vergangenen Jahren schon ganze Dörfer unter einer dicken Lava-Schicht begraben.

Welche Folgen hat ein Ätna-Ausbruch?

Zunächst einmal hat ein Ätna-Ausbruch Vorboten. Nämlich ein Ätna-Beben, was daran liegt, dass flüssiges Magma aus einer der unter dem Vulkan liegenden Kammern nach oben drückt und diesem Druck irgendwann nachgegeben werden muss. 2018 führten solche Beben dazu, dass in der Stadt Zafferana Etnea am Osthang des Ätna Häuser beschädigt wurden und Mauern einstürzten. Bei dem folgenden Ausbruch des Ätnas tat sich ein zwei Kilometer langer Spalt an dem Berg auf. Glühende Lava floss in Strömen den Hang herab. Dennoch kamen die umliegenden Gemeinden bei diesem Ausbruch noch relativ glimpflich davon.

In der Geschichte konnte der Vulkan hingegen schon mehr als einmal für gehörigen Schrecken sorgen. Zum Beispiel um 693 v. Chr., als der Ausbruch die Vorgängersiedlung des heutigen Catania dem Erdboden gleichmachte. Oder im Jahr 1329, als die Lava die Stadt Mascali unter sich begrub – etwas, das sich 1928 wiederholen sollte. Der wohl schlimmste Ausbruch fand im Jahr 1669 statt. Ein 18 Kilometer langer Erdriss war die Folge mehrerer Beben. Dem anschließenden Lavastrom fielen die Orte Nicolosi, Belpasso, Mompilieri, Mascalucia, Camporotondo, San Giovanni Galermo, San Pietro Clarenza und Misterbianco zum Opfer. 1911 folgten langanhaltende effusive Ausbrüche, die den Nord-Ost-Krater formten. 1971 traf es das vulkanologische Observatorium Gemmellaro und eine Seilbahn. 2001 sowie 2002 und 2003 waren schwere Ausbrüche dafür verantwortlich, dass die angrenzenden Skigebiete zerstört wurden.

Durch die Aschewolken und die Gasentwicklung beeinträchtigt ein Vulkanausbruch zwangsläufig die Atmung der Menschen in der Umgebung. Auch wirkt sich eine solch gefährliches Naturschauspiel nicht selten negativ auf die finanzielle Situation einer vom Tourismus lebenden Region aus, da viele Besucher aus Angst für einige Zeit nicht mehr anreisen. Oftmals muss der Flugverkehr umgeleitet werden, wenn ein Ausbruch stattfindet.

Doch auch alternative Energiegewinnungsmethoden leiden langfristig unter einem Vulkanausbruch, wie Experten des GeoForschungsZentrums Potsdam erklären: "Lagert sich Vulkanasche auf Photovoltaikanlagen (PV) ab, kann deren Leistung deutlich nachlassen. Das zeigen Versuche am GFZ. So dürfte der Ausbruch des Eyjafjallajökull auch Solaranlagen auf dem europäischen Festland spürbar beeinträchtigt haben", schreiben die GFZ-Forscher Edgar Zorn und Thomas Walter. "Weltweit werden immer mehr PV-Anlagen errichtet, um klimafreundlich Strom zu gewinnen. Damit steigt die Gefahr, dass Vulkanausbrüche spürbare Effekte auf diese Form der Energiegewinnung haben“, sagt Walter. „Dies macht es erforderlich, die Ausbreitung vulkanischer Partikel besser zu überwachen und angemessene Strategien zur Wartung von PV-Anlagen zu entwickeln."

Langfristig rutscht der Ätna immer weiter ins Meer ab. Jährlich sind es einige Zentimeter - das haben Forscher nachweisen können. Sollte es zu einem kompletten Abrutschen in das Ionische Meer kommen, droht sogar ein Tsunami im Mittelmeer. Allerdings besteht aktuell keine Gefahr, da dieser Vorgang sich eher in geologischen Zeiträumen - also mehreren tausend Jahren - abspielt. Zudem verändert sich mit so ziemlich jedem neuen Ausbruch des Ätnas sein Bild, seine Höhe und die Anzahl seiner Krater.

Was wird am Ätna angebaut?

Durch den Gehalt an Lava ist die Landschaft in der Umgebung des Berges sehr fruchtbar. Im unteren Bereich des Vulkans werden Zitrusfrüchte angebaut. Auch Feigen, Oliven und Getreide gedeihen dort prächtig. Etwa ab 1500 Metern Höhe beginnt die Waldregion des Ätnas. Mit zunehmendem Anstieg wird die Vegetation immer karger und hört schließlich ganz auf.

Werden Touristen-Touren zum Ätna angeboten?

Der Ätna ist seit jeher ein Publikumsmagnet. Auch Johann Wolfgang von Goethe erklomm den größten Berg Italiens bereits. Von Frühling bis Herbst werden geführte Touren angeboten. Allerdings sollte man mit vernünftigem Schuhwerk und passender warmer Kleidung ausgestattet sein, denn nicht selten herrschen im Tal Temperaturen um die 30 Grad, während man in der Nähe des Gipfels auf Schneefelder trifft. Eine Seilbahn und gut erschlossene Wanderwege sorgen für das problemlose Vorankommen der Ätna-Touristen. Ob mit Touristenführer oder alleine: Die Umgebung und der Regionalpark "Parco dell' Etna" bieten Besuchern eindrucksvolle Einblicke in die faszinierende Welt dieses berühmten Vulkans. Wenn der Ätna ausbricht, ist er nicht für den Publikumsverkehr zugelassen. Kleinere Eruptionen jedoch sind durchaus auch während einer Wanderung möglich und steigern für viele Menschen noch das Erlebnis, das die Naturgewalten ihnen auf diese Art bieten. Am Gipfel sind ungeführte Besichtigungstouren und Wanderungen allerdings untersagt. Auch eine Eisenbahn, die "Ferrovia Circumetnea", fährt auf einer Strecke von 110 Kilometern einmal um den Ätna herum, sodass der gefährliche Berg von allen Seiten begutachtet werden kann.

Welche sind die aktivsten Vulkane in Europa?

Wie weiter oben schon angesprochen, ist Aktivität nicht mit Aktualität gleichzusetzen. Da man über Vulkane eher in geologischen Dimensionen spricht, gelten alle feuerspeienden Berge, die in den letzten 10.000 Jahren Eruptionen verzeichnen konnten, als aktiv.

Zu den aktivsten Vulkanen in Europa gehören der Stromboli auf den Liparischen Inseln nördlich von Sizilien, der im Minutentakt Lava spuckt, allerdings in der Regel nur zu einer Seite. Der berühmte Vesuv bei Neapel ist vor allem für seinen Ausbruch im Jahr 79 n. Chr. bekannt, als er die Städte Pompeji und Herculaneum auslöschte. Sein letzter großer Ausbruch datiert aus dem Jahr 1944. Der Gletscher Eyjafiallajökull in Island ist ein Gletscher, unter dem ein Vulkan lauert. Erst 2010 fanden die letzten größeren Eruptionen statt. Ebenfalls in Island trifft man auf die berüchtigte Hekla, die nicht ganz unberechtigt in der heimischen Mythologie als "Tor zur Hölle" bezeichnet wird. Mit extrem toxischen Gasen und einer übermäßig hohen zerstörerischen Kraft "gesegnet" kann dieser Vulkan nicht nur Besucher das Fürchten lehren. Auch die Katla ist in Island beheimatet, brach in den vergangenen 1000 Jahren allerdings nur rund 20 Mal aus. Das reicht allerdings immer noch dafür, einer der aktivsten Vulkane des Landes zu sein. Der Piton de la Fournaise auf der französischen Insel La Réunion macht seinem Namen "Glutofen" alle Ehre. Rund 50 Mal brach der Vulkan in den letzten 70 Jahren aus.