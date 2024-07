Schottische Hafenstadt Aberdeen Zwischen Granit, Geschichte und Graffiti

Der kopfsteingepflasterten High Street folgend, macht er am Old Town House aus dem 18. Jahrhundert halt – nicht ohne die dunkle Ausnüchterungszelle zu erwähnen, die einst Trunkenbolde zur Vernunft bringen sollte. Weiter entlang der Gasse The Chanonry ragen Bäume und blühende Sträucher über verwitterte Steinmauern, linkerhand laden die Cruickshank Botanic Gardens zum Flanieren. Unweit erhebt sich dann das sakrale Herz Old Aber­deens, die mächtige St. Machar‘s Kathedrale, ursprünglich im 12. Jahrhundert erbaut. Im Kircheninneren schimmern Sonnenstrahlen durch hohe, kunstvolle Buntglasfenster, deren Figuren Geschichten ferner Jahrhunderte erzählen.