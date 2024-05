Aarhus in Dänemark Mehr als Kopenhagens kleine Schwester

Es war einmal ein schmaler Fluss, der schlängelte sich durch eine dänische Provinzstadt. Gut tausend Jahre plätscherte er dort vor sich hin. Bis er irgendwann, vor gut 90 Jahren, den Stadtplanern von damals im Wege war. Er wurde einfach zugedeckelt, und die Stadt sah plötzlich grau aus. Aber 1996 machten neue, weitsichtigere Planer alles wieder gut. Sie brachen den Beton auf und kanalisierten den Fluss, seither sitzen die Leute aus Aarhus und die vielen Urlauber auf Stippvisite wieder am Wasser, mitten in der Stadt, bunt beschirmt, Stuhl an Stuhl, Café an Café, Pinte an Pinte, fast so wie in der Bolkerstraße, Düsseldorfs längster Theke.