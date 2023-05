Zum Start des 49-Euro-Tickets Mit dem Deutschlandticket in die Nachbarländer reisen – so geht’s

Was viele nicht wissen: Mit dem Deutschlandticket können Reisende auch über die deutsche Landesgrenze hinaus in die Nachbarländer reisen. Hintergrund ist, dass es in Deutschland mehr als 60 Tarif- und Verkehrsverbünde sowie einige Landestarife gibt. Diese regeln die tariflichen Grenzen in den Nachbarländern. Diese Grenzen orientieren sich nicht an den jeweiligen Staatsgrenzen, sondern an den Bahnhöfen.