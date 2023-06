Reisetipps 10 unbekannte Mittelmeerinseln, die besonders schön sind

Cabrera Gran, Balearen, Spanien

Mallora, Menorca, Ibizia, oder Formentera assoziieren vermutlich die meisten Menschen mit den Balearen. Es gibt aber auch noch Cabrera, ein Archipel aus 19 Inseln und einer Gesamtfläche von knapp 19 km², die seit 1991 zum Nationalpark Archipiélago de Cabrera gehören. Die Hauptinsel Cabrera Gran, auch „Ziegeninsel“ genannt, ist also eine Oase der Ruhe. Hier leben nur 20 Personen. Nicht mehr als 300 Besucher pro Tag können die Insel betreten. Touristen- und Freizeitboote dürfen nur an speziellen Bojen im Hafen festmachen. Geankert werden darf nicht. Es gibt eine Herberge, die Albergue de Cabrera, mit zwölf Zimmern, wo Touristen maximal drei Nächte am Stück übernachten dürfen.

Klima, beste Reisezeit, Anreise: Es herrscht gemässigtes mildes Mittelmeerklima mit heißen, trockenen Sommern und milden regnerischen Wintern. Von April bis Mitte November ist die beste Reisezeit. Von Mallora aus gibt es drei Anbieter, die von Colònia de Sant Jordi und Palma Touristen zu der Insel per Boot bringen.