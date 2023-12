Leben, Studieren und Arbeiten Die beliebtesten Städte junger Deutscher im europäischen Ausland

Doch welche Städte reizen die jungen Deutschen besonders zum Leben, Studieren und Arbeiten? Im vergangenen Jahr war Amsterdam noch Spitzenreiter, in diesem Jahr rutschte die niederländische Hauptstadt jedoch auf den dritten Platz. Dafür ist das Interesse an Wien und Brüssel enorm gewachsen. Welche Stadt 2023 am beliebtesten bei jungen Deutschen war und in welche anderen europäischen Städte es sie außerdem häufig verschlägt.