Pilotphase für „ETA-IL“ verlängert Einreisegenehmigung für Israel bleibt 2024 noch kostenlos

Wer Israel besuchen will, kann vorerst weiter kostenfrei die kürzlich eingeführte elektronische Einreisegenehmigung beantragen. Die Pilotphase für „ETA-IL“ wurde bis Januar 2025 verlängert. Für Anträge, die in dieser Zeit eingereicht werden, fallen keine Gebühren an, schreibt die israelische Einwanderungsbehörde auf ihrer Website.