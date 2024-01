Estland Der Teufel und der lange Hermann

Erst Alfred Wegener stellte bei einem Besuch die richtige Vermutung auf: Der Tümpel ist der Krater eines Eisenmeteoriten, der vor gut 4000 Jahren hier einschlug und mit dem aufgewirbelten Staub mehrere Monate die Sonne verdunkelte. Weltweit sind nur wenige bekannt, die größer sind als der Kaali-Krater. Kuressaare im Südwesten ist mit 16.000 Einwohnern der Hauptort auf Saaremaa. Bis 1919 hieß das Städtchen noch Arensburg, denn rund 200 Familien konnten ihre Herkunft bis zur Zeit des Deutschen Ordens zurückverfolgen. Der hatte im 13. Jahrhundert eine Bischofsburg errichtet, um seinen neuen Besitz zu verteidigen. Die heutige Anlage mit Bastionen und Wassergraben stammt von den Schweden, auch wenn die Insulaner den rekonstruierten Pulverturm Langer Herrmann nennen. 1559 hatte der Orden die ganze Insel an Dänemark verkauft. Später fiel sie an Schweden und 1721 an Russland. Arensburg wurde ein gepflegter Kurort mit Schlammbädern und 1918 nach kurzer deutscher Besetzung estnisch. Das Regionalmuseum in der alten Schwedenfestung informiert anschaulich über die jüngere Geschichte: Mit dem Hitler-Stalin-Pakt kamen russische Soldaten auf die Insel und starteten 1941 mehrere Luftangriffe auf Berliner Vororte. Beliebt waren sie nicht. „Die meisten Einwohner haben wenig später die Wehrmacht freudig begrüßt“, sagt Marika Varias, die nun sehr emotional wird. Nach der Rückkehr der Sowjets 1944 seien viele Balten-Deutsche mit drei Schiffen nach Schweden geflohen, über 1000 weitere später nach Sibirien deportiert worden. „Es war eine schreckliche Zeit“, sagt Varias. Die Sowjetzeit kommentiert sie vor allem mit Witzen: „Warst du gestern auf der Parteiversammlung? Nein, ich habe zu Hause geschlafen.“