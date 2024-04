Ernährung auf Fernreisen Auf diese Lebensmittel sollten Sie auf Reisen verzichten

Junge Touristen sollten außerdem bedenken, dass die Altersbeschränkungen für Alkohol im Reiseland häufig anders aussehen. Nicht überall ist der Genuss von Bier und Wein ab 16 Jahren erlaubt. So wird der öffentliche Alkoholkonsum von Jugendlichen unter 18 Jahren in Thailand hart bestraft. Zum öffentlichen Raum gehören in diesem Fall auch Restaurants und Kinos. Also besser kein Risiko eingehen und bei Softdrinks, Saft und Mineralwasser bleiben.