Eselwanderung: Langsam mit Langohren

Sie sind sanfte Wesen, aber auch legendär stur: Zwei Packesel machen die Tour zwischen Saar und Mosel zu einem besonderen Erlebnis.

Heute lassen sich Eselwanderungen auch in Deutschland buchen – am Edersee, im Harz, im Donautal und in der Uckermark. Doch der Startschuss für unsere Tagestour fällt im westlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz. Die hügelige Gegend zwischen den Flüssen Mosel und Saar bezeichnen die Einheimischen als Highlands, obwohl es überhaupt nicht karg aussieht wie in Schottland, sondern im Gegenteil idyllisch und fruchtbar. Hier kann man zwischen Schoden und Kanzem einen wilden Abschnitt der Saar mit dem Kanu entdecken – beim Wasserwandern entlang von Seerosen und Schilf zeigen sich manchmal Graureiher und Eisvögel. Die Saarburger Sesselbahn bringt einen in luftige Höhe, um vom Warsberg den Ausblick zu genießen. Zurück geht es über einen Weinlehrpfad in die Altstadt zu einem 18 Meter hohen Wasserfall: Früher wurden hier Getreide, Öl und die zum Gerben benötigte Eichenrinde gemahlen.