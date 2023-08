Genussreise durchs Elsass Zwischen Fachwerk und Reben

Die Bilder eines Films, der ein elsässisches Weinbaujahr in zehn Minuten resümiert, spenden das einzige Licht in dem ansonsten finsteren Raum, dessen Luft nach Kälte und Feuchtigkeit riecht. Zur spannenden Lehrstunde schwenken die Gäste im Maison Zeyssolff einen perlenden Crémant im Glas. „Um die Geschmacksnerven zu öffnen“, wie Marthe verrät, die die Führung durchs unterirdische Dunkel macht, „und um auf das vorzubereiten, was noch kommt.“ Und das sind weitere, meist weiße Weine, die die Winzerfamilie Zeyssolff rund um die Gemeinde Gertwiller auf zehn Hektar überwiegend in Handarbeit anbaut – kredenzt bei einer ungewöhnlichen Weinprobe im historischen Fasskeller nebenan, wo uns eine für Frankreich einzigartige Videoreise in elf Generationen währende Familiengeheimnisse entführt. In 180-Grad-Optik auf über hundert Jahre alte Eichenfässer projiziert.