Finnland Eisige Hölle

Die Scooter haben die Fußsohle des 718 Meter hohen Ylläs erreicht und steigen den Bergrücken hinauf. Nur Markierungsstangen weisen den Holperpfad durch immer dichter werdende Nebel auf die Bergspitze. Hinter einer Lichtung, mitten im Wald, gibt Illka das Zeichen zum Halten. Wie Astronauten stapfen die Mobilisten in ihrer dicken Wintermontur durch kniehohen Schnee auf einen Hügel. Unter starren gewaltigen Bäumen versteckt liegt in einer Schlucht die „Lappische Hölle“ im Eisschlaf. Ein Bild wie ein Stillleben. Der See ist Nachfahre eines Gletschers und war die heiligste Stelle der Samen im Ylläs-Gebiet. Einen festen Seeboden haben Taucher in neun Meter Tiefe nie gefunden. Dafür tonnenweise Opfergaben in dicken Schlammschichten. Sie sollten den Teufel gnädig stimmen, den die Samen in der „Hölle“ unter dem Wasser wähnten, erklärt Illka und weist auf einen vereisten Opferstein. An dem See feiere heute noch ein Volksstamm jedes Jahr ein Ritual.