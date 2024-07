Italien Eine Brücke nach Sizilien: Gefahr oder Chance?

Und schließlich ist Sizilien ein Garten Eden, der mehr als 3000 verschiedene Pflanzenarten beheimatet, darunter Korkeichen, die Nebrodi-Tanne und Johannisbrotbäume. Es gibt so viel essbares Obst, Gemüse und Kraut in der Natur, etwa Orangen, Oliven und Tomaten, Avocados, Mangos und Zitronen, Oregano, Rosmarin, Salbei, Thymian, Lorbeer und wilder Fenchel, dass sich so mancher Ferien-Camper ein paar Tage lang ausschließlich von dem ernährt, was er rund um sein Zelt oder seinen Wohnwagen findet. Wer es dann auch noch schön haben möchte am Tisch der Natur, der stellt sich einen Strauß Orchideen dazu, von denen es auf Sizilien mehr als 70 verschiedene Arten gibt. Sollte doch etwas fehlen, ist ein Besuch auf einem der vielen Lebensmittelmärkte zu empfehlen. Sie sind wahre Schätze für die Sinne. Dort gibt es täglich frischen Fisch und Austern, köstliche Käse- und Wurst­sorten aus der Umgebung. Die Händler an den bunten Ständen sind vielsilbig, wenn es um Ratschläge geht, aber einsilbig beim Feilschen.