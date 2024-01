Frankreich Verborgenes Winter-Paradies

Viele Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts, darunter Marc Chagall, Pierre-Auguste Renoir und Raoul Dufy, fanden in Nizza Inspiration, besonders in der Zeit von November bis April. Yves Klein, in Nizza geboren, ließ in seinen Bildern die Farbe Blau als Reflektion des Lebens dominieren. Nizza als Künstlerdestination verkörperte mitreißende Farben, Lebenslust, aber auch Müßiggang und Entschleunigung, was sich in der Lebensweise und Sprache widerspiegelte. So wurde aus einem einfachen „spazieren gehen“ ein elegantes „flanieren“, insbesondere entlang der glamourösen „Promenade des Anglais“.