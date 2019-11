Schweiz : Ein letztes Leuchten

Im Herbst leuchten die Lärchen in der Schweiz in prächtigen Gelbtönen. Foto: Getty Images/iStockphoto/VogelSP

Mit dem Eintritt des Winters tragen die Lärchen ihr Festgewand. Der goldene Herbst ist eine Sache der Berge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Ahrens

Alles ist erleuchtet im Engadin. Wenn die Tage im schweizerischen Kanton Graubünden kürzer werden gibt die Natur noch mal richtig Gas. Dann zeigt sich die Lärche in höheren Lagen als Herbstkönigin brandgelb und lodernd golden zwischen dunkelgrünen Föhren und Fichten. Wie mit Fuchspelz überzogen scheinen die Hänge, und der Betrachter hält den Atem an bei so viel Schönheit. Der Himmel steht glasklar über den weiß gepuderten Bergspitzen, und die Seen schimmern smaragdgrün.

Ende Oktober Anfang November, wenn alle Hotels im Oberengadin schon für eine Weile geschlossen haben zeigt die Natur kurz und heftig ihre allerschönste Seite. Feuer frei! Während die Lärche im Frühling ein fast lieblicher Baum mit zartgrünen weichen Nadeln ist, setzt ihr strahlendes Gelb so kurz vor dem Winterbruch nicht nur Hänge und Wälder, sondern auch Herzen in Flammen. Eine kleine Reise mit der Rhätischen Bahn auf der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Strecke in Richtung St. Moritz ist ein atemberaubendes Eintauchen in den „goldenen Herbst“. Man kann eigentlich überall aussteigen und loswandern.

Info Schweiz Anreise mit Swiss, Lufthansa und Easyjet nach Zürich; alternativ mit dem Zug: www.bahn.de oder Sbb.ch Wohnen im Hotel Chesa Rosatsch, Via San Gian 7, CH-7505 Celerina, Telefon 0041-81-837 01 01,

www.rosatsch.ch, Doppelzimmer ab 200 Euro (hat durchgehend geöffnet) Mehr Informationen www.MySwitzerland.com

Die Lärche gehört zu den Kieferngewächsen. Ein Nadelbaum, der sich wie ein Laubbaum verhält. In den Alpen gedeiht die Lärche in trockenen Lagen bis auf über 2000 Metern Höhe und kann bis zu 30 Meter hoch werden. Ihre Wurzeln verankern den pyramidenartig gewachsenen Baum auch in Steillagen durch Stein und Klüfte zwei Meter tief. Die weichen etwas abgeflachten Nadeln stehen büschelweise wie kleine Rasierpinsel an den neuen Trieben der weit ausladenden Zweige. Das zwittrige Wesen treibt rote weibliche und blassgelbe männliche Blüten und gebiert hellbraune geschuppte Zapfen. Als einziger Nadelbaum wirft die Lärche ihr Nadelkleid vor Winterausbruch ab, was sonst nur die Laubbäume tun. Den Winter übersteht sie nackt, bis Anfang Juni neue fedrige Nadeln sprießen. Lärchen können viele Jahrhunderte überdauern, wenn sie nicht als Bauholz gefällt werden oder ein Schädling ihnen allzu hart zusetzt.

Lichtbaum nennt man die Lärche, denn sie treibt unermüdlich schlank und rank in die Höhe. Mit den Arven bildet sie die Wachstumsgrenze, was im Herbst besonders wirkungsvoll ist wenn dunkles Grün und Goldrot herrliche Kontraste bilden. Dann sind auch die Pilzsucher unterwegs, den schmackhaften Goldröhrling zu ernten, der als Mykorrhiza-Pilz eine lebenslange Partnerschaft ausschließlich mit der Lärche eingeht. Auch mit Laubbäumen mischt sich die Lärche.

Besonders schön ist es am Silser See. Ein Spaziergang durch den Laretwald und an seinem Ufer entlang und umringt von den herbstlichen Hängen gehört zu den berührendsten landschaftlichen Erlebnissen im späten Herbst. Schnell verschwunden sind allerdings die Silser Kugeln. Sie gelten als Trouvaille. Mit etwas Glück sieht man im Flachwasser am Ufer große und kleine braune Kugeln hin und her kullern. Wenn die Lärche ihre Nadeln abwirft und der Malojawind sie in den See weht, bilden Wellen und Unterströmungen nach einer langen Weile straußeneiergroße wahre Naturskulpturen daraus, die vom Baumharz zusammengehalten werden. Ein Phänomen, das inzwischen auch in Konditoreien zu haben ist und aus Schokolade, Marzipan und Merengue besteht.

Die Lärche ist aber nicht nur schön anzuschauen im Herbst, sondern auch ein viel verwendetes Nutzholz für Zäune und Dächer der Region. Im Laufe der Jahre verwandelt es sich durch Regen und Sonne in ein schimmerndes seidiges Silbergrau. Die Lärche gilt nämlich als besonders witterungsfest und ist als lebender Baum im Gebirgswald sehr erwünscht. Sturmfest, lawinenstabil und schneebruchsicher ist er und wegen seiner dicken Borke gegen Steinschlag gefeit.

Im Herbst regnet es Gold von ihren schweren Ästen, nicht nur am Silser See. Im Oktober wenn der Himmel in den Bergen dies unvergleichliche Kobaltblau hat, liegt früh am Morgen der Bodennebel als feiner Schleier über Seen und Wiesen. Die Bergspitzen sind schon vom ersten Schnee bestäubt, und der Atem von Tier und Mensch schwebt eine Weile als weißer Hauch in der Luft. Der Wald steht still und schweigt. Bald ist Zeit für den Winterschlaf.

Der alpine Ferienort St. Moritz liegt im schweizerischen Tal Engadin. Foto: Getty Images/iStockphoto/michelangeloop

Die Albula- und Berninalinie der Rhätischen Bahn zählen seit Juli 2008 zum Unesco Welterbe. Foto: Getty Images/iStockphoto/ClaraNila