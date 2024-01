Chile Für ein Jahr auf Kap Hoorn

Vor der Fertigstellung des Panamakanals 1914 galt der Weg um Kap Hoorn als die einzige befahrbare Route, um Südamerika zu umschiffen. Eine Alternative gab es nicht. Der Weg durch die weiter nördlich gelegene Magellanstraße war für Windjammer bedingt durch Enge und Gegenströmung unpassierbar. Zum Kreuzen gegen den Wind brauchten sie viel Platz. Die schnellste Umsegelung des Kaps gelang 1938 der Viermastbark „Priwall“ in nur fünf Tagen. Den Negativrekord hält das deutsche Segelschiff „Susanna“, das 1905 99 Tage für die Umschiffung benötigte. Kap Hoorn light an Bord der „Ventus Australis“: Die Passagiere haben sich an Deck versammelt. Verpackt in Thermohosen und knallroten, dick gefütterten Sicherheitsjacken geht es für die kleine Touristengruppe los: Start der Expedition, wie die Ausflüge in den robusten Zodiacs heißen.