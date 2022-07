Amsterdam - Düsseldorf - Wien : Bahn will 13 europäische Metropolen per Nachtzug verbinden

Bahn will 13 europäische Metropolen per Nachtzug verbinden

Ein Abteil im neuen „Liegewagen comfort“ des Nightjet der Österreichischen Bundesbahn ist bei einem Medientermin am Bahnhof Altona zu sehen. Foto: dpa/Julian Weber

Hamburg Mehr Komfort, mehr Service - die Bahn hat am Dienstag die neuen Liegewagen des „Nightjet“-Nachtzugs präsentiert. Diese bieten unter anderem mehr Platz für Familien und kostenloses WLAN.

Gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) hat die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) am Montag in Hamburg ihre modernisierten Liegewagen präsentiert. Sie sollen in immer mehr Nightjet-Zügen von und nach Hamburg zum Einsatz kommen, teilten beide Bahn-Unternehmen mit. Insgesamt 22 Sitzwagen aus der Nachtzug-Bestandsflotte der ÖBB wurden dafür zu Multifunktions-Liegewagen umgebaut. Die neu gestalteten 4er-Abteile mit fix montierten Betten sollen insbesondere für Familien den Reisekomfort erhöhen. Auch Fahrräder können mitgenommen werden und es gibt kostenloses WLAN.