Niederlande Die älteste Stadt Hollands

Das klingt verlockend, und schon machen wir uns auf den Weg in Richtung Maasufer zur spektakulären Eramusbrug, die im Volksmund den Spitznamen der „Schwan“ trägt. Ganz in der Nähe legen die Waterbus-Boote der Blue Amigo-Linie ab. Zu sehr moderaten Preisen bringt uns die Linie 20 in nur 58 Minuten über die Nieuwe Maas zur gut 20 Kilometer entfernten Haltestelle Dordrecht-Merwerde.