Attraktionen im neuen Jahr Diese Sehenswürdigkeiten kann man 2024 nicht besuchen

Nach 30 Jahren schließt sowohl in der Disney+ World in Florida als auch im Disneyland in Kalifornien die beliebte Wasserrutsche „Splash Mountain“. Da die Attraktion an den Film „Onkel Remus‘ Wunderland“ angelehnt ist, um den eine Rassismus-Debatte herrscht, erstrahlt das Fahrgeschäft 2024 in neuem Glanz angelehnt an den „Küss den Frosch“-Film. „Tiana’s Bayou Adventure“, bezogen auf die erste afroamerikanische Disney-Figur, wird die Wasserrutsche fortan heißen.