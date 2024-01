Ranking Das sind die gastfreundlichsten Städte der Welt 2024

Platz 8: Mazatlán, Mexiko

Eine Küstenstadt in Mexiko, die Touristen in erster Linie durch ihre goldenen Strände und lebendige Promenade begeistert. Mazatlán, was in der Sprache der Nahuatl „Platz des Hirsches“ bedeutet, ist mit etwas über 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Staat Sinaloa. Diese „Perle des Pazifiks“ lockt mit Wassersportmöglichkeiten, bunten Märkten und vielen kulturellen Veranstaltungen.