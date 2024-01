„Tripadvisor“-Ranking Die zehn besten Reiseziele der Welt

Zumindest dann, wenn Urlaubssuchende der Tourismusplattform „Tripadvisor“ vertrauen. Diese hat die Reiseziele, deren Hotels, Restaurants und Aktivitäten in den letzten zwölf Monaten die meisten herausragenden Bewertungen ihrer Nutzer erhalten haben, mit dem „Travelers‘ Choice Award Best of the Best“ ausgezeichnet und in einem Ranking zusammengefasst. Wir stellen die besten zehn Reiseziele vor.