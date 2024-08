Insel-Hopping auf den Philippinen Mehr als Meer

Auch rund um Coron prägen dramatische Kalksteinfor­mationen das Bild. Zum Lieblingsplatz fast aller Besucher, dem Kanyangan Lake und den Twin Lagoons um die Ecke, fährt man am besten per Privattour früh am Morgen, wenn alle anderen noch frühstücken. So lässt es sich noch ganz allein im glasklaren Wasser schwimmen. Wie soll es die nächsten Tage weitergehen? Will man zum Sonnenuntergang auf einen Berg klettern? In heißen Quellen baden? Mit einer halbzahmen Seekuh schnorcheln gehen? Für eine Robinsonade mit Picknick zu einem der unzähligen Strände aufbrechen? Oder mit dem gemieteten Moped die Insel umrunden, um Giraffen und Zebras zu sehen? Kein Scherz: Die wurden hier einst von Diktator Marcos angesiedelt – angeblich, um Afrikas Tierwelt zu retten.