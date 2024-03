Norwegen Imposant im Schatten des Weltstars

Ein Roadtrip durch Vesterålen führt durch die verschneite und dünn besiedelte Landschaft. Anders als auf den Lofoten sind die Berge etwas weniger dramatisch und scheinen weicher, sanfter, runder – wie eine Skyline, bei der jedes Haus eine andere Form hat. Dazwischen durchfährt man Nadelbaumwälder. Auch Birken schauen staksig blattlos aus dem Schnee. Man könnte Richtung Andenes fahren, das für seine Walsafaris berühmt ist. Stattdessen geht es zum Städtchen Myre, dem Fischerei-Zentrum in der Gegend, und dort wiederum für eine Rundfahrt aufs Wasser. Michel Jürgensen, Jahrgang 1962, hat dazu eingeladen. Der Deutsche, der seit Jahrzehnten in Nordnorwegen lebt, kümmert sich dort an Bord um alles, was der Kapitän nicht macht. Zwischendurch, während das Fährboot in knackiger Kälte die Inseln abklappert, wenige Leute an oder von Bord gehen und man auf diesen Mini-Hurtigruten immer wieder in die atemberaubende Fjordwinterlandschaft schaut, hat er aber immer wieder kurz Zeit. Dann beginnt er, auf seine joviale Art zu erzählen: von Nyk­sund, einem winzigen, abgelegenen Fischerdorf, das für ihn vor über 30 Jahren der Grund zum Auswandern war. Zwei Mal wurde das Dorf verlassen, zwei Mal wiederbelebt. „Im Zuge der Zentralisierung siedelte die Regierung in den 1970ern Fischerfamilien aus entlegenen Dörfern um, so dass die leer standen“, erklärt Michel. In den 80er-Jahren hörte dann der Sozialpädagoge Burkhard Herrmann von der Berliner Technischen Universität auf einer Party von dem verlassenen Nyksund und hatte eine Idee: Für ein ungewöhnliches, soziales Projekt brachte er internationale Jugendliche dorthin, die gemeinsam lebten, werkelten und Häuser instandsetzten. Nach rund fünf Jahren allerdings wurde es beendet und das Dorf wieder sich selbst überlassen.