Preise, Ziele, Flüge, Wünsche So planen die Deutschen ihren Urlaub 2024

Die Deutschen haben 2023 mit 86,9 Milliarden Euro soviel Geld für Urlaub ausgegeben wie nie zuvor, die Ausgaben lagen mit 110 Euro pro Kopf und Tag auch so hoch wie nie, was natürlich auch an den höheren Preisen liegt. Dieses Jahr ist die Reiselust wohl so hoch wie nie seit der Pandemie: 41 Prozent der deutschsprachigen Bürger in Deutschland haben bereits eine feste Reiseabsicht und wissen schon das genaue Ziel. 32 Prozent wollen sicher die Koffer packen, doch das Ziel ist noch offen. Dagegen sank die Zahl der Bürger, die noch unsicher sind, von 23 Prozent auf 16 Prozent, während zehn Prozent sicher sind, auf keinen Fall auf eine Reise zu gehen dieses Jahr.